Saarlane Merit Kindsigo: elekter on ikka ära, kriisis riigilt mingit abi pole. Hakkan vesiniku eest võitlema!

Kui hommikustest uudistes teatakse, et rikkebrigaadid on teinud suuri pingutusi, parandatud on kõik suuremad rikked ning Saaremaal on vooluta veel vaid 200 majapidamist, siis ausalt öeldes on esimene reaktsioon viha, nördimus ja meeleheide – miks pean mina selle viimase 200 seas olema?