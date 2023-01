Jaak Prozes: Venemaa soomeugrilased pole pääsenud sõjast Ukrainas

Vene–Ukraina sõda jõudis ida pool elavate soome-ugri rahvaste juurde mobilisatsiooniga. Raske küsimus on see, millist koostööd saab teha rahvusorganisatsioonidega, mis toetavad Vene sõjapidamist.

Ajakirjandusest on lugeda olnud, et Vene Föderatsioon saadab oma rahvusvähemusi sõtta ja kasutab neid sõna otseses mõttes „kahurilihana“. Päris nii see alati pole, kuid võib öelda, et kuna suur osa Venemaal elavaid põlisrahvaid elab majanduslikult rasketes tingimustes, siis ületab ka nende osavõtt sõjategevusest nende osakaalu Venemaa rahvastikust.