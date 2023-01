Kadri Allikmäe: väikelinnas saab oma elule uue loo kirjutada

Budistlik õpetaja Lama Zopa Rinpoche on öelnud, et igal oma elu hetkel peaksime surma meeles pidama. Minu jaoks tähendab see seda, et võime iga hetk surra, aga ka seda, et võiksime igal hetkel elada parima versioonina iseendast, kes panustab midagi ka maailma hüvanguks. Koroonaaeg ning sõda Ukrainas on meeldetuletuseks, et mitte kunagi ei tasu edasi lükata neid asju, mis südames tunduvad olulised.