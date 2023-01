Aga äkki saab? Või mõne teise sama veidra asjaga. Näiteks kodus arvuti taga kaarte tagudes või jaburat arvutimängu mängides. Jaburat muidugi vaid vanemate silmis, mitte sellega raha teeniva poja vaatevinklist. Sest kõik ongi vaatenurga küsimus. Kui sulle võib tunduda tobe suuga kõiksugu pilli- ja muude helide jäljendamine ja sa ei usu, et sellega võiks end ära elatada, siis ometi leidub hulk inimesi, kes nii just teevadki. Nad toovad kuuldavale „pss-tsk-kkk“ ja raha tuleb. Sest neil on hulgaliselt fänne, kel teeb taoline häälitsemine tuju heaks.