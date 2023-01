MAALEHE SUUR PÄIKESEMÄRKIDE HOROSKOOP 2023 | Kaksikutel on kõige aktiivsem aeg märtsi lõpust juulini

Kui energia on olnud viimastel kuudel madalseisus, siis hiljemalt jaanuari keskpaigast hakkab olukord kindlasti paranema. Mõni aga on täiesti vastupidiselt tundnud suurt vajadust mitmes suunas rohkem tegutseda ja on end liigse rabelemisega ära väsitanud. Paljud Kaksikute märgi esindajad on mingil moel proovile pandud vajadusega mineviku juurde tagasi pöörduda. Lahendused või selginemised peaksid hiljemalt märtsis kohale jõudma.