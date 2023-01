PÄIKESEMÄRKIDE HOROSKOOP 2023 | Vähk ei tohiks käesoleval aastal mingil juhul laenu võtta, tähtsam on hoopis muu

Küllap on paljudel olnud väheke teistmoodi aasta kui tavaliselt. Kui kuulud nende hulka, kes ka ise imestavad oma suutlikkuse üle, oled suure sammu arengus edasi astunud – kes füüsiliselt, kes vaimselt. Kui oled see Vähi märgi esindaja, kes tunneb, et oleks nagu sahminud küll mitmes suunas, aga vastulööke on rohkem kui õnnestumisi, siis anna enesele aega puhata. Hingerahu poole võiksid liikuda mõlemad.