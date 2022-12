KÜSITLUS | Kas sel aastal võiks ilutulestiku laskmata jätta?

Debatt selle üle, kas ilutulestik on vajalik, kestab juba aastaid. Küll tuuakse välja, et seda ei kannata nii mets- kui koduloomad ja mõned inimesedki, küll öeldakse, et see on mõttetu raha raiskamine. Sel aastal on meile saabunud aga ka põgenikud Ukrainast, kelle jaoks võib see meenutada sõjas lastud rakette. Sellegipoolest on tegu väga pika traditsiooniga, millega on harjutud uut aastat vastu võtma. Mida arvad sina, kas ilutulestik tuleks sel aastal laskmata jätta?