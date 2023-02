MAALEHE SUUR PÄIKESEMÄRKIDE HOROSKOOP 2023 | Skorpioni elus annab selgelt märku minevik. Sellega tuleb tegeleda

Boheemlastele pole just kerge aeg, sest igasugune loominguline tegevus nõuab pigem distsiplineeritud ja tõsist süvenemist, aga tõsistele loojatele on märtsist algamas suurepärane tööaeg.

Paljud võivad tunnetada, et nende vabadus on mis tahes põhjustel tugevasti piiratud.

Lapsevanemad võivad tunda vastutuse kasvu. Loodetavasti pole see seotud tõsiste probleemidega. Vast on tegemist hoopis pere juurdekasvuga ja sellega seonduvate kohustuste suurenemisega või siis vajavad lapsed rohkem tähelepanu, abi õppimisega, tundeelulistes ja partnerluse küsimustes vms. Vajadus selleks võib kõige enam tekkida märtsi lõpust juulini ja aasta lõpus.

Sellel aastal on eriliselt esil järgmistel kuupäevadel sündinud ja just nendes teemades:

Kõik, mis puudutab ühis- või teiste raha, on mingil moel esil eelmise aasta augustist kuni tänavu märtsini. Igaühel on muidugi oma teema: kes remondib või ehitab kinnisvara, kes üritab laenu saada (või tagasi maksta), kes ettevõttele toetust küsida jne. Kui on olnud seisakuid või takistusi, siis kevadest peaksid asjad lahenema hakkama.

Armastuses on põhiliseks märksõnaks vastutus. Liigne risk ega mõtlematus pole õigustatud ei armusuhetes ega õnnemängudes.

Kohustused ja tervis

Märguanded või algused, mis eelmise aasta maist oktoobri lõpuni aset on leidnud, saavad kuni veebruarini energiat, et edasi areneda või laheneda. Kui liialdustesse pole laskutud, peaksid tulemused kas siis tervise või töötingimuste parandamisel üsna head olema.

Uuendusteks on aeg suurepäraselt lahti mai keskpaigani.

Alates juuli keskpaigast võivad kõik välised tingimused ja teised inimesed aidata või takistada.

Suhted, partnerlus

Mai keskpaigast alates võidakse proovile panna need partnerlussuhted, mis on alanud kuus või kaksteist aastat tagasi. Siia kuuluvad ka äri- ja muud partnerlussuhted. Kui midagi ühist enam alles pole, võib muidugi ka lõpetamisele mõelda. Üldiselt aga on soodustatud suhete, ka abielu püsimine ja isegi domineerimine. Võimalik on oma suhteid parandada ja süvendada või suhtes järgmisele tasandile jõuda.

Igasuguseid konsultante, abistajaid ja nõuandjaid on kergem leida kui muidu. Aeg on hea ka selleks, et vajadusel pöörduda arsti või juristi poole. Kohtuasjadki sujuvad paremini, muidugi kui ise seaduskuulekas oled olnud.

Ajad on igati soodsad ka selleks, et uusi suhteid luua.

Maailm ja mina

Võimalik, et planeerid juba eelmisest aastast kas pikemat reisi või oled kohtunud inimes(t)ega, kes on su maailmavaatele tugevat mõju avaldanud. Eelmise aasta märtsis, juuli alguses või aasta lõpus alanu areneb edasi või leiab ehk lahenduse juunist järgmise jaanuarini. Mõnel juhul võivad planeeringud kanduda ka 2024. aasta sügisesse. Ka aasta algusest märtsini endast märku andev tahab pikemat arengut ja võib näidata selget pilti alles järgmisel aastal. Võimalik, et tegu on näiteks pikema koolitusega.

Karjäär, eesmärgid

Rahulolematus oma positsiooniga ei tohiks olla ainus põhjus mõtlematult midagi muutma hakata. Vastuolud ülemuste või autoriteetidega võivad viidata, et muudatusi on siiski vaja. Pingelisemad võivad olla juuni lõpu päevad.

Kui midagi lõpeb, siis on see märgiks, et olukord on ammendunud ja uued uksed kindlasti avanenud või uued teed silmapiiril kutsumas.

Sõbrad, kollektiivid

Üldiste märkide järgi on aktiivsemad ajad juuli teisest kolmandikust novembri alguseni. Isiklikku aktiivset panust mis tahes ühisesse tegevusse võivad nõuda juuli ja august.

Saladused

Pigem tõmmatakse Skorpionid rambivalgusse hiljemalt mai keskpaigast. Juuli keskpaigast võib keegi olla luubi alla võtnud kõik, mida varjata on tahetud.