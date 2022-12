Heimar Lenk: Nursipalu rahval veel vedas! Omandireformi pisarad on siiamaani pühkimata

Mina olen taolise kaotuse läbi elanud ja mäletan, kui ränkraske see oli. Minuga võrreldes Nursipalu tragöödia ohvritel veel vedas. Kuigi mõningase jõupositsioonilt, kuid Eesti riik siiski räägib nendega. Tehakse koos ministriga koosolek, antakse lootust, lubatakse aidata ja osa murest kinni maksta. Kui palju raha iga talu saab, pole veel teada. Kuid nähtavasti mingi summa tuleb ja ehk antakse veel maad ka. Suure Lohu talu peremehe Margus Mõttuse ähvardus ühel koosolekul, et „Ma lähen kellelegi kallale, kui mind siit välja tõstetakse,“ ei pruugi teoks saada. Eestlane on aastasadade kestel harjunud olukordadega leppima. Harjub ka seekord. Ainult, et õigusriigi lähiajalukku lisatakse sel puhul veel üks must lehekülg ebaõiglust juurde.