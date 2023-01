Riik hakkab teisest pensionisambast peatatud makseid kompenseerima, igaüks aga raha kohe kätte ei saa

Eksib see, kes arvab, et nüüd laotakse teise samba lisaraha igaühele peo peale. See raha läheb pensionifondi osakuteks või pensioni investeerimiskontodele. Need inimesed, kes on 1961. aastal ja hiljem sündinud ning kes ei ole teisest pensionisambast veel lahkunud, peaksid jaanuari lõpus saama riigilt oma kogutud pensionisummale kopsaka lisa.