NÄDALA ILMAPROGNOOS | Läheb küll külmaks, aga mitte kauaks

Reedel taandub madalrõhkkond kagusse ning selle mõju meie ilmale väheneb. Samal ajal tugevneb Skandinaavia ja Soome põhjaosa kohal kõrgrõhkkond, mis laieneb hommikul servaga Eesti kohale. Lumehooge jääb öösel harvemaks, pilvkate hõreneb veidi, tuul nõrgeneb ning saabuv külm õhumass aitab termomeetrinäitudel –10, Ida-Eestis –15, kohati –20 kraadini langeda. Päeval on nii selget taevast kui ka pilvi, üksikud lumehood pole välistatud. Tuul puhub idakaarest ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis ja põhjarannikul –5 kuni –12, Ida-Eestis –12 ja –16 kraadi vahel.