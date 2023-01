Kuuendat aastat järjest valiti parimaks dieediks Vahemere maade dieet. Tegu on meditsiini- ja toitumisspetsialistide valikuga, mille aitab kokku panna U.S. News & World Report. Iga toitumisviisi puhul on hinnatud, kuivõrd tervislik, keskkonnasäästlik ja lihtsasti jälgitav see on.