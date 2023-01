Advokaadid: regulatsioonid, mis lubavad riigil su kodu või vara võõrandada, on auklikud nagu Šveitsi juust

Viimasel ajal on palju arutatud selle üle, kuidas tagada Nursipalu harjutusväljaku laiendamise plaanide valguses õiglane menetlus inimestele, kelle kinnisasjad kavatseb riik kaitsevõime parandamiseks võõrandada. 2018. aastal jõustunud kinnisasjade avalikes huvides võõrandamise seadusest (KAHOS) loodeti, et suurte projektide puhul nagu Rail Baltic aitab see paremini tasakaalustada kinnisasjade omanike ja riigi huve. Kahjuks lonkab seadus, mille alusel riik inimeste vara omandab, kahte jalga.