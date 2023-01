Vaata oma kodumaja: maa-amet avaldas värsked aeropildistuste fotod

Igal aastal uuendatakse suuremate asulate ortofotosid. Erandkorras pildistati tänavu ka Lõuna-Eesti väiksemaid paiku: Ahja, Alatskivi, Are, Aste, Hummuli, Häädemeeste, Kambja, Kanepi, Kasepää, Kihelkonna, Kolga-Jaani, Kolkja, Kõpu, Kärla, Laatre, Lavassaare, Leisi, Liu, Saulepa, Mehikoorma, Misso, Mooste, Mustjala, Mustla, Mõisaküla, Nina, Nõo, Olustvere, Orissaare, Otepää, Puhja, Puka, Puurmani, Ramsi, Rannu, Rõngu, Rõuge, Salme, Sangaste, Sõmerpalu, Tabivere, Tori, Tsirguliina, Tõstamaa, Ulila, Valjala, Varnja, Varstu, Vastse-Kuuste, Vastseliina, Veriora, Virtsu, Võiste, Võnnu, Võru, Värska jt.

Aeromõõdistuslendudega kogutakse riigile olulisi andmeid, mis võimaldavad ajakohastada Eesti topograafilisi kaarte ning ruumiandmete registrites ja kaarditeenustes sisalduvat teavet. Ortofotode puhul on tegu töödeldud aerofotodega, mis kajastavad looduses esinenud olukorda ülelennu hetkel. Ortofotode aluseks olevat aeropildistamist tehakse igal aastal poole Eestimaa kaupa – kordamööda Eesti põhja- ja lõunapoolne osa. Ortofotode lahutusvõime jääb vahemikku 10–25 sentimeetrit, tiheasustusaladel on see suurem ja hajaasustuses väiksem.