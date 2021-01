Varjupaikadesse ja rasketesse oludesse satub aastas sadu kasse. Mõni nendest on kas raske iseloomuga või nii halvas seisus, et peale vaadates võib jääda mulje, et lootus on kadunud ja targem oleks kass magama panna. Alati see nii ei ole ja siin on kolme vahva kassi lugu.

Karl-Martin Idol