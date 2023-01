Tegu pole mingi uudse ristandiga, pigem ühe kõige algupärasema tsitrusviljaga, kes on esivanemaks nii apelsinidele kui ka tänapäeva greipidele. Pomelipuu on pärit Kagu-Aasiast ja Malaisiast. See kasvab metsikuna Fidži saare jõekallastel. Arvatakse, et Hiinasse jõudis puu umbes aastal 100 eKr ja levis sealt tasapisi üle maailma.