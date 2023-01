Kaheksa miljardini jõudmise aeg seega ei ole täpne, see võis juhtuda juba varem või veidi hiljem. Miks siis täpsust ei ole? Ajakirja Nature vastavast artiklist saame teada, et näiteks selliste konfliktidest haaratud riikide puhul nagu Somaalia, Jeemen ja Süüria on rahvastiku arvestus väheusaldusväärne, mis on ka loogiline. Ja tegu ei ole ju väikeste riikidega.