Marju Reitsak: kedagi pole valida! Pensionireformist rumalam otsus on ehk vaid maksuküüru kaotamine

Seekord olen täielikus kimbatuses, sest häält pole kellelegi anda. Aastaid valisin Reformierakonda, kuna oli tunne, et nende otsused suudavad vähemalt majanduse kuidagi töös hoida. Nüüdseks on selgunud, et olen petta saanud. Ja veelgi enam, nende plaaniks paistab olevat riigi rahakott täiesti tühjaks teha. Kuidas muidu võiks seletada valimiskampaaniat, mille pearõhk on maksuküüru kaotamisel?