KÜSITLUS | Kuidas olete rahul muudetud peretoetustega?

President Alar Karis kuulutas välja seaduse, mis muudab perehüvitiste süsteemi ning eelistab paljulapselisi peresid võrreldes nendega, kel on üks või kaks last. Esimese ja teise lapse toetus tõuseb 80 euroni kuus, kuid lasterikka pere toetus kasvab kolme kuni kuue lapse puhul 650 euroni ning seitsme ja enama lapse puhul 850 euroni kuus. Küsime Maalehe lugejatelt, kuidas teile see uuendus sobib?