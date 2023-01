Tuleks ka mainida, et mullu oli Eesti rahvas üpris usin – vähemalt nii näitavad ilmaandmed. Ütleb ju vanasõna: vihma sajab laisale, hää ilm virgale! Tänavusest nirum on sademete kogus me maal olnud 1961. aastast saati vaid kuuel aastal. Nii läksimegi uude aastasse tühjavõitu kaevude ja tiikidega. Paljud aga kõhnema rahakotiga – inflatsioon ning jõulukaubandus nõudsid oma osa.