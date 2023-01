Eelnõu, mis peab kehalise kasvatuse tunnis oluliseks ka vaimse tervise arendamist, on kiiduväärt.

Isegi natuke raske uskuda, et see võiks tõesti toimida. Lapsukesed saavad nois tundides peale kehalise treenituse turgutust ka hingele, kosutust vaimule? Ja aastakümneid kestnud, juba ajalooliseks kujunenud trauma, mis näib olevat koolihariduse paratamatu osa, jääks tõepoolest ära sellisena, nagu me seda teame-tunneme?