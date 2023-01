Teadlased on lahti muukinud selle, mis šokolaadi söömise ajal inimese kehast toimub. Selgub, et paljude lemmikmaiustuse teeb vastupandamatuks viis, kuidas see suus sulab. See avastus võib viia veelgi maitsvamate magusroogadeni, mis on vähem kahjulikud.