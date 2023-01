22 aastat keemilises puhastuses tegev olnud Saare selgitab: „Puhastan tekstiile nelja meetodiga. Orgaanilise lahustiga perkloroetüleen, mis on levinuim orgaaniline lahusti keemilistes puhastustes, ja lahustiga Sensene (see on uus biolagunev lahusti). Siis pesen tekstiile veega ja mõningaid villaseid tekstiile puhastan wet- cleaning-süsteemis (uuenduslik puhastusmeetod, kus vesi on lahusti rollis).“