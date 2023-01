Varikatus, abipersonal, ujuvad ratastoolid: Pärnu rand muutub liikumispuudega inimestele ligipääsetavaks

„Ma pean kõigepealt ära rääkima, et idee klubi luua sai alguse 2021. aastal, kui meie Lahe klubi tegusad naised tulid esimest korda kokku, ikka selleks, et teenida oma kogukonda. Oma õla panid alla Pärnu Rotary ja Tallinn Reval Rotary klubi,“ läheb klubi charter-president Esta Tamm ajas mõned aastad tagasi, et meenutada, kuidas Pärnus pea 30 aastat tegutsenud meesteklubi kõrvale loodi naiste oma.