KÜSITLUS | Mis juhtudel peaks tööandja maksma kinni tööle jõudmise kulud?

Statistikaameti andmeil käib 14% Eesti inimestest tööle ühest maakonnast teise. 20 aastaga on keskmine teekond tööle pikenenud 3,5 km võrra. Pikema distantsiga võib kaasneda ka tavapärasest suurem aja- ja rahakulu. Kas see on töötaja enda mure, kuidas tööle kohale saada või peaks tööandja inimest vajadusel toetama? Uurime Maalehe lugejatelt, mis on teie arvamus.