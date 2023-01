Sukeldumisinstruktor: läbi jää kukkudes on aega kolm minutit end päästa, pärast seitset enam ise välja ei saa

„Kõige ägedam hetk talvel sukelduja jaoks on see, kui vaid pool järvest on jääga kaetud. Näed kenasti üleminekut ja ei ole nii hirmus. Algajale on natuke palju kohe jääkaane alla ronida - see võib olla pisut õudne. Uudne olukord vajab turvalises keskkonnas harjumist. Seekord oli tänu sulale väga teistmoodi, sest jää all oli tänu lumekihi puudumisele valge. Tegime ka video, kuidas algajatel läks ja milline see jääkaane alune maailm välja näeb,“ rääkis Press Maalehele.