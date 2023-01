10 kergesti ignoreeritavat dementsuse märki, mis võivad avalduda aastaid enne diagnoosi

„Kui analüüsisime tagasiulatuvalt patsientide meditsiinilist ajalugu, sai selgeks, et neil ilmnesid kognitiivsed häired mitu aastat enne seda, kui nende sümptomid olid diagnoosimiseks piisavalt ilmsed,“ ütles uuringu autor, Cambridge'i ülikooli nooremarst Nol Swaddiwudhipong. Tema töörühma uurimistöö avaldati ajakirjas Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association möödnud aasta lõpus.