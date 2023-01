Pole kehva ilma, on vale riietus! Kui selleks valmistuda, pole õues olemisel häda midagi ning see mõjub tervisele igati hästi.

Kui jalutada sageli veekogu ääres, rohelises pargis või metsatukas, võib see mõnevõrra vähendada vajadust ärevuse, unetuse, astma, depressiooni või kõrge vererõhu raviks kasutatava medikamendi järele. Seega saad loodust nautides mõnusasti tööd anda oma lihastele-liigestele, aga see aitab ka hõlpsasti kaasa, et muud tervisenäitajad oleksid paremad.