Jurist Priidu Pärna juhis Nursipalu kannatajatele: kes kisab enam, see saab. Millist kompensatsiooni nõuda?

Avalik huvi murrab erahuvi, on teada tõde. Riigikohus on meid õpetanud, et iga avalik piirang peab olema vajalik, kohane ja proportsionaalne ning sellega peab kaasnema õiglane valuraha. Eesti rahval on kurb kogemus 1939. aasta baaside lepinguga, kus näiteks Saaremaal anti sõjaväe kasutusse ca 7500 hektarit ja ümberasustamisele kuulus tervelt 342 majapidamist. President andis välja korralduse ja poole aastaga tehti ära. Selle maa võõrandas oma kodanikelt Eesti riik ja tragöödiana andis selle Nõukogude vägede kasutusse.