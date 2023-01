Kas vesi tuli keldrisse? Uputusel on tihti kindel põhjus

„Saaremaal, sh Kuressaares on elanikel reedest saati keldrid vett täis. Pidi olema vana probleem, kuid nüüd on veel eriti ränk – oli palju lund, siis Saaremaa kohta karm külm, misjärel läksid ilmad väga järsku soojaks. Maa alumised kihid on ikka külmunud ja veel pole kuskile minna,“ nendib Maalehe poole pöördunud saarlane.