Argo Ideon: kõige parem on tööl käia jalgsi

Uurisime lõppeva nädala Maalehe veebiküsitluses, mis juhtudel võiks tööandja maksta kinni inimese töölejõudmise kulud. Võidumees (35% vastajaid) on variant, et tööandjal pole mingit kohustust töötajat selles toetada. Tööle saabumine on töötaja enda mure, võidab hektiline kapitalistlik reaalsus.

Üle 2000 vastaja aga näitab, et igapäevased tulekud ja minekud on teema, mis läheb inimestele korda. See puudutabki absoluutselt igaüht. Väiksem inimene käib koolis, suurem tööl. Mart Juure klassikalise tõdemuse kohaselt, et iga ajakirjanik suudab oma eluseigast kandva arvamusloo toota, tekkis asjakohaseid mõtteid ja meenutusi.