Romantikast planeeringuteni – arukate külade programm loob uusi võimalusi

Kriilevälja väärtustab liikluskasvatust

Kriilevälja küla asub Paide linna lähedal – Paide kesklinna saab lausa jalgsi minna. Viimastel aastatel on külas jõudsalt arenenud eramuehitus ja kasvanud on elanike arv just lastega perede osas. Külaelanike ettevõtmisel valmis 2019. aastal külaplats. Peetakse koos traditsioonilisi üritusi: Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine lipuheiskamisega, kevadtalgud, jaanipäev, lõikuspidu, advendi tähistamine, külakoosolekud jpm. Üritustel osalevad nii külaelanikud kui ka külalised Paide linnast, naaberküladest ja kaugemalt.

„Üheks meie küla oluliseks arengusuunaks on ka väliskoostöö ja mainekujundus,“ tutvustab tegevust külaseltsi juhatuse liige Anneli Tumanski. Teine suund, millele samuti palju tähelepanu pööratakse, on turvalisus, eriti lastega seotud liikluskasvatus. Loomulikult kuulub turvalise külaelu juurde ka see, et lume- ja libedatõrje tehtud oleks ning teid õigel ajal lahti aetaks.

Arukate külade projekt on Kriilevälja küla jaoks kestnud ligi kaks aastat ning Anneli Tumanski hindab seda aega huvitava ja kasulikuna. Välja arendamisel on liikluslinnak – peamiselt lastele suunatud õppeplats, mis saab avatud olema ka väljastpoolt tulijatele.

Lubja küla saab nutika pingi

Lubja on küla Harju maakonnas Viimsi vallas, mida iseloomustab tugev seltsielu ja koostöövalmidus, muu hulgas on külaselts enesele vallalt ka oma maa ostnud. Koostöös kohaliku haldusfirmaga hoitakse korras tervise- ja suusarajad, Viimsi ettevõtlike daamide organisatsiooniga tehti ühisprojekt „Pargikultuur pärnadega“, traditsiooniks on kujunenud jaanituled ja rannarahva piknikud koos isetegevuskollektiividega.