Rein Lang: elektrijama on kestnud aastakümneid. Praegune situatsioon on jätkusuutmatu

Ta lisab, et mäletab hästi neid jutte, et peame ära lahutama elektritootmise selle jaotamisest. Peab olema konkurents. Jaotusvõrk peab olema motiveeritud, et ta osutab inimestele teenust ja et talle on kunded olulised.

„Ma maksan võrgutasu nagu surnud hobust iga jumala kuu. Ja mul on küsimus: mis ma vastu saan? Vastu saan irvitava ABSi,“ sõnab Lang. ABS on tema enda kasutusele võetud lühend, mille all mõtleb ta administratiiv-bürokraatlikku süsteemi.

Kuidas ABS probleemi korral käitub?

„Kui ma nende poole pöördun, öeldakse mulle, et me asume teie probleemi lahendama, ja siis see sureb kuskil,“ sõnab Lang. „Ei mingit koostööd. Räägid neile nagu naelakastile, et tulge, võtke see puu maha, see kukub ühel hetkel liini peale. Ei miskit. Ilmastik olevat ettearvamatu ja raha on vähe. Kui lugeda tähelepanelikult Elektrileviga sõlmitud lepingut, mille sõlmimise alternatiiv on elu peeruvalgel, selgub, et nemad ei vastuta tegelikult millegi eest ja sina maksad.“

Lang lisab, et peab tegelikult Eesti riigiaparaadist väga lugu.

„Arvan, et seal töötab väga suur hulk väga kompetentseid, väga arukaid ja väga kenasid inimesi. Kui aga need ABSi ehk siis administratiiv-bürokraatliku süsteemi ilmingud välja löövad, siis on väga kurb. Inimesed laiendavad selle kogu riigile, mis siis, et seda ABSi loogikat on ainult mõnes kohas. Ja kahjuks on ABSil omadus kasvada, kui pole aednikku.“

