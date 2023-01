VIDEO | Hirv võtab uriiniga segatud mudavanni, kuigi paaritumisaeg on ammu möödas

Videost on märgata, et paaritumisajale kohaselt, enne mudasse viskumist väärindas pull põietäiega platsil olevat sopaauku. See tegevus siin kaamera ees toimub küll väga valel ajal, sest hirvede sedalaadi tähtsad toimingud lõppesid juba pea kolm kuud tagasi. Põhiline paaritumisperiood kestab neil septembri keskpaigast poole oktoobrini ning kui septembrikuu alguses on olnudki liiga soojad ilmad siis see võib nihkuda ka kuni paari nädala jagu hilisemaks. Selle hirvepulli tunded paistavad küll avalduvat sügavalt tema isikliku ajaarvamise järgi.