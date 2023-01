Kuidas robotmuruniidukid töötavad?

Robotmuruniidukid näevad välja ja toimivad tegelikult samamoodi nagu robottolmuimejad. Nad koosnevad järgnevast.

Niiduk

Robotmuruniidukitel on elektriline niidumootor, mis toimib taaslaetavatel akudel, nagu ka robottolmuimeja. Need on väiksemad kui traditsioonilised kütusel põhinevad muruniidukid, nad töötavad pidevalt, sisuliselt iga päev, ja naasevad oma laadimispesadesse automaatselt, kui vajavad akude laadimist.

Kui sa ei taha programmeerida oma juhtmeta imet kontrollpaneelist, mis on installeeritud üksusesse, siis saad alla laadida rakendusi, et kontrollida seda nutitelefonist. Enamikul robotmuruniidukitel on PIN-kood: vargusvastane meede, mis kindlustab, et varastel ei ole nendega midagi teha.

Laadimisjaam

See peab olema asetatud tasasele pinnasele, pistikupesa lähedale ja kaitstud vihmutite ning otsese päikesevalguse eest. Laadimisjaam peaks olema paigutatud tsentraalsesse asukohta, millel on määratud ruum ees ja külgedel. Lisaks saad osta enda niidukile garaaži, et kaitsta seda ilmastikuolude eest.

Robotniiduk laeb ja läheb välja, niidab ning tuleb tagasi, laeb jälle, läheb välja ja niidab taas. See on autonoomne masin, mis juhib ennast ise ja otsustab, millal niita ning kui tihti niita, olenevalt muru pikkusest.

Juhttraadid ja piirid

Niidukid sagivad sinu hoovis ringi, niites vaikselt ettenähtud graafiku järgi määratud hooviosas. Niidetav ala on reguleeritud juhttraatidega – nagu koertele mõeldud nähtamatu aed.

Juhttraadid tuleb asetada (või lasta professionaalil seda teha) mööda oma hoovi piire, ümber puude, lillepeenarde ja muude takistuste ühel viisil kahest:

Kinnitades need maa kohale, kasutades nagisid. Mattes need maa sisse.

Robotniidukid on mõeldud nii väikestele kui ka suurematele aladele. Kui pisemad saavad hakkama kõigest 200-ruutmeetrisel niidualal, siis suuremad on mõeldud kuni 2 hektarile. Mõned niidukid sisaldavad vihmasensorit, mis ilma halvenedes lõpetab niiduki töö ja saadab selle tagasi koju.