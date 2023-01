VIDEO | Eesti saun aitab Ukraina pataljonil külma aja üle elada: „Sealt tulles oleme nagu uuesti sündinud“

„Kui saunast esimest korda juttu tehti, oli see meist sama kaugel, kui Ameerika,“ kirjeldab üks Karpatska Sitši võitleja, kutsungiga VOHA. Rindel arvasid mehed, et võibolla kunagi kevadel ehk jõuab saun ka Ukrainasse. Et tegelikkuses toimus kõik paari kuu jooksul, kuulub tema hinnangul lausa fantastika valdkonda.