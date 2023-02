Tiina Laanem: noorte eesti keele oskus muutub aina mannetumaks

Jäägu need asjad ametnike südametunnistusele ja tulgu meelde siis, kui nad räägivad kuskil aateliselt vajadusest seista Eesti riigi ja rahva kestmise eest, aga lasevad samal ajal mõne järjekordse raamatukogu kinni panna. Eriti veel neis paigus, kus pole ka ühtegi raamatupoodi. Jah, raamatuid saab tellida ka e-poodidest, aga tegelikult on väga tähtis, et need oleksid kergesti kättesaadavad. Eriti just koolilastele ja noortele. Et oleks võimalik astuda vabalt sisse hoonesse, mida täidavad vaid riiulid raamatutega ja kus on vaba voli valida endale meelepärast lugemist.