JURIST VASTAB | Mida pean laskma käsunduslepingusse kirjutada, et tööandja mind petta ei saaks?

Kas vastab tõele, et ma pean kindlasti käsunduslepingusse kirja panema, et soovin kord aastas puhkust, muidu puhkust ei saagi? Ja kas tööaja algus ja lõpp peaks ka käsunduslepingus olema täpselt fikseeritud? Kas saab tööandajalt nõuda, et ta sotsiaalmaksu minu eest ära maksaks ka käsunduslepingu alusel töötamisel, nii et mul oleks ikkagi ravikindlustus, küsib Maalehe lugeja.