Eve Heinla: enam ei julge öeldagi, keda valida tahad, kohe saad sõimuvalangu kaela

Poliitiline võitlus Eestimaal on tänavu eriti räpane, öeldakse. Nii on. Selle vastu ei vaidle suurt keegi, kõik on nõus. Aga viimasel ajal on käredamaks keeranud ka sõnasõjad mitte ainult valitavate, vaid ka valijate endi vahel.