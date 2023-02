Küberturbeekspert annab nõu: mis nipiga tunda ära võltsveebileht ja hoiduda pettusest?

Eelmise aasta lõpust saati on sagenenud pettused, kus küberkelm paneb internetis püsti võltsitud veebilehe ja loodab, et inimesed seal orki lendaksid. Kuna veebilehtede loomine on tehtud päris lihtsaks, tulebki kasutajal endal olla valvas, et ta ei satuks pahaaimamatult näiteks võltsitud internetipanka.