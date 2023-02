Maalehe krimisari tuleb taas: teoseid Agatha Christie'lt ja teistelt armastatud autoritelt

„Nii avateose kui sarja järgnevates raamatutes seiklevate tegelaskujude sära pole ajas kahanenud,“ sõnas Maalehe turundusjuht Liisi Sepp. Ta märkis, et sarja koostamisel arvestati lugejate senist huvi ja tagasisidet, kuid ka seda, et sarjast leiaksid lemmikuid erinevate huvidega raamatusõbrad.

„Kokku sai komplekt, mis lausa kisub lugema ning on hea ajaviide igale krimisõbrale," lausus ta. „Kuna tegemist on sellise lugemisvaraga, mida võiks ikka ja jälle kätte võtta, siis on huvilistel nüüd võimalik need hea hinnaga endale soetada.“