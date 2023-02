Mis häält teeb kukk? Kikerikii, kukeleegu või hoopis ü-ürü-üüü?

On lihtne eeldada, et loomad teevad eri keeltes sama häält. Tegelikult pole see üldse nii. Igal keelel on oma sõnad, mis on tekkinud loomahäälte otsesel jäljendamisel – seda nähtust kutsutakse onomatopöaks. Eri piirkondades on aga loomi eri moodi kuuldud ja nende häält kirja pannud.