Priit Põllumäe: metsanduse pidurduskava okkaline Kolgata tee

Üllatavalt vaikselt on metsanduse arengukava jõudnud riigikogu suurde saali, kus see läbis esimese lugemise. Miks meil seda arengukava vaja on? Esiteks kohustab selle koostamist metsaseadus, mille §7 kohaselt koostatakse metsanduse suunamiseks iga kümne aasta jaoks metsanduse arengukava. Metsanduse arengukava aastani 2030 eelnõuga tehti esimesed sammud viis aastat tagasi − see on pool arengukava tavapärasest kehtivusest. Siis pandi kokku− pange tähele! − arengukava koostamise ettepaneku koostamise töörühm. Kärna Ärni pajatused tulevad meelde.