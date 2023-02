Piret Tali: miks ma enam rukkilille ja Eesti lipu üle uhkust ei tunne

Jätan tänaval rahvusvärvides meene, õhupalli või lipu võtmata, kui tean, et selle teisel küljel on logo. Ükskõik milline. Autopoest rahvatantsuansamblini. Olen ka Vabaduse väljakul kaitseväe paraadil ajal välistanud oma lastele lipud või õhupallid, millel on (poliitiline) sõnum kanda. Sünnipäevale, ka riigi omale, ei tulda loosungitega manifesteerima.