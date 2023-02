Juhani Püttsepp: sabatäht tuli ja läks, nagu ise tahtis

Taevavaatluste huvilised kogunesid läinud nädalal ajaloolisse Tartu tähetorni, et meenutada Hugo Raudsaart (1923–2006) tema sajandal sünniaastapäeval.

Hugo, ja just nõnda teda tuttavad hüüdsid, oli astronoom, kes oskas nii kooliõpilasele kui ka pensionärile selgitada, miks on meil neli imeilusat aastaaega (sest Maa pöörlemistelg ei ole tema tiirlemistasandiga mitte päris risti) ja mida õieti märgivad verbid „pöörlema“, „tiirlema“ ja „keerlema“. Viimane neist tähendab nii pöörlemist kui ka tiirlemist korraga – näiteks armsamaga valssi tantsides võime me keerelda.