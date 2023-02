Näiteks kui on 17 miinuskraadi, kuid tuulevaikne ilm, on külmumisoht suhteliselt väike. Kui aga lisada tuul kiirusega 7 m/s, läheb külmumiseni aega umbes pool tundi. Kui tuul tõuseks kiiruseni 20 m/s, näpistab pakane valusalt juba kümne minutiga. Külmakahjustuse oht on suur eelkõige siis, kui inimene pole soojalt ja kihiliselt riietunud.