Ando Eelmaa: ka väike puu võib olla põlispuu. Kuidas küll?

See ei ole kindlasti erakordne ja paljud teisedki kogenud midagi sarnast. Suured puud kasvavad ju enamasti inimesega koos. Me olemegi põlised puud selleks kasvama pannud, et nad säiliksid kaua, oleksid nagu maamärgid või monumendid. Võib-olla oleme unustanud, miks nad kunagi istutati. Aga nende olemasolu on sageli inimeste teadlik otsus üle mitme põlvkonna.