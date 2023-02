Tauno Vahter: mul on vaid üks soovitus - ärge valige inimest, kelle kohta on põhjust arvata, et ta on tõbras!

Riigikaitses mingit suurt vastuolusid tekitavat ainest ei ole, küsimus on peamiselt eelarve suurendamises. Kindlasti on ka Eestis inimesi, kes seda ei tahaks ning võib-olla sooviksid üldse NATO vägede lahkumist, kuid suurt jõudu see praegu endast ei kujuta. Ilmselt saavad ka kõik aru, et Nursipalu laiendamine on tegelikult otsustatud küsimus, lihtsalt valimiste eel võetakse see ajutiselt arutluselt maha, et mitte riskida häältekaotusega, mis tõenäoliselt on umbes ühe riigikogu mandaadi piires.