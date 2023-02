„Läksin kuulutuse peale ühte firmasse, kus öeldi, et nad võtavad mu tööle, aga töölepingut ei sõlmi. Et olen suulise korraldusega tööle võetud katseajaga. Kas suuline tööleping on võimalik? Mis saab siis, kui mulle lubatud palka ei maksta?“ küsib Maalehe lugeja.