FOTOD | Sauna-aasta teine saunapealinn on Saaremaa

Eesti Maaturismi Ühingu tegevjuht Raili Mengel rõhutas Tourestil uut saunapealinna kiites, et Saaremaa on näidanud juba mitme kuu vältel vägevat tahet kaasa lüüa sauna-aasta 2023 tegevustes. „Ühingu VisitSaaremaa jõulutervitus oli saunane, kaardistatud on saanud Saare maakonna saunateenuse pakkujad ja mis peamine, Saare maakonna esindajad näitasid turismimessil Tourest 2023 oma messistendi kujunduses, et nende kandis on piisavalt puid, et saunad soojaks kütta,“ mainis Mengel.